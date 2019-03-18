РИАМО - 18 мар. С понедельника эскалатор, ведущий к выходу 8, на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии метро закрыт на ремонт, сообщается на сайте Московского метрополитена.

Согласно графику, ремонт продлится до 17 мая.

На ремонт закрыли эскалатор, ведущий к выходу 8, переходу на станции «Библиотека имени Ленина» Сокольнической линии и «Александровский сад» Филевской ветки.

Что касается замены эскалаторов, то ее проведут в 2020 и 2021 годах на девяти станциях метро. Обновление коснется тех подъемников, у которых заканчивается срок эксплуатации. В следующем году новые подъемники установят на станциях «Новослободская», «Смоленская», «Рижская» и «Университет», а в 2021-м — на «Арбатской», «Комсомольской», «Краснопресненской», «Алексеевской» и «Шоссе Энтузиастов».