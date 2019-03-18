РИАМО - 18 мар. В текущем году в Подмосковье завершится ремонт в пяти отделениях почтовой связи, 50 отделений оборудуют элементами доступной среды, сообщила в интервью РИАМО руководитель филиала ФГУП «Почта России» в Московской области Надежда Бабичева.

«В наших планах на 2019 год завершить ремонтные работы в пяти отделениях почтовой связи на территории Московской области. Пятьдесят отделений в этом году будут оснащены новым оборудованием по программе «Доступная среда» - в Химках, Шатуре, Люберцах, Зарайске, Лобне, Долгопрудном, Балашихе, Талдоме и других муниципалитетах», - сказала Бабичева.

По ее словам, ремонт ведется по нескольким программам. После капремонта отделения открываются в новом формате. Так, например, в январе возобновило работу отделение 140402 «Почты России» в Коломне. Кроме того, в отделениях проводится текущий ремонт.

Ранее представитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России» сообщил, что в начале 2019 года почтовый оператор запустил новые сервисы, с помощью которых клиенты могут проще и быстрее оформить отправку посылок. Среди них самым популярным в Московском регионе стал сервис «Предзаполненная посылка».

Чтобы воспользоваться услугой «Предзаполненная посылка», клиент должен зарегистрироваться на сайте pochta.ru и указать основные данные отправителя и получателя. В отделении остается только оплатить услугу.

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