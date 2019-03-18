РИАМО - 18 мар. Компанию «Полироли.нет», собственника участка сельскохозяйственного назначения в Дмитровском округе Подмосковья, оштрафовали на 200 тысяч рублей за зарастание земли борщевиком Сосновского, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ведомство по результатам проверки представленных администрацией Дмитровского округа материалов выявило нарушения требований земельного законодательства РФ, допущенных ООО «Полироли.нет». Организация является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в муниципалитете, общей площадью 1,01 гектара.

«При проверке материалов управление Россельхознадзора установило, что собственник не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Участок зарос сорной растительностью (борщевик Сосновского)», — говорится в сообщении.

У собственника также отсутствовал паспорт плодородия.

В марте ООО «Полироли.нет» привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Всего с начала 2019 года за нарушения земельного законодательства РФ по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям к ответственности привлечены 33 юридических лица на сумму более 11,8 миллиона рублей.

В Подмосковье в конце 2018 года вступил в силу закон, предусматривающий наказание за неуничтоженный борщевик. Гражданам грозят штрафы в размере от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

Борщевик Сосновского начали культивировать в СССР в 1947 году в качестве дешевого корма для животных, богатого витаминами. В дальнейшем растение широко распространилось по стране. При контакте борщевика с кожей у человека возникают «ожоги» из-за высокого содержания фуранокумаринов – веществ, повышающих чувствительность к ультрафиолету. Известны случаи, когда из-за этого погибали люди.