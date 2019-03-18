РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. Имеющие льготы жители Подольска смогут бесплатно посетить Ледовый дворец «Витязь» 21 и 22 марта в рамках программы «Добрый час», сообщается в группе «Ледовый дворец Витязь Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Социальная программа «Добрый час» проходит в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске. На основании распоряжения губернатора Московской области Андрея Воробьева с 1 апреля 2017 года была введена услуга «Добрый час». Люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи могут бесплатно посещать каток, спортивный зал, теннисный корт», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что для посещения «Доброго часа» при себе необходимо иметь документы, подтверждающие наличие льгот.

Каждый посетитель самостоятельно несет ответственность за свою безопасность при нахождении на спортивных площадках. Ответственность за поведение детей и их безопасность лежит на родителях или сопровождающих их лицах.

Программа «Добрый час» будет проходить 21 марта с 09:15 до 10:15 на главной арене Ледового дворца, 22 марта с 08:45 до 09:45 на тренировочной арене.