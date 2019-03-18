РИАМО - 18 мар. Правоохранительные органы проверяют анонимное сообщение о минировании здания телецентра на улице Шаболовке в Москве, сообщает «Интерфакс».

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании телецентра по адресу: улица Шаболовка, 37. Информация проверяется, помещение будет обследовано кинологами», – сказал информированный источник агентства.

Пресс-секретарь телецентра Денис Назаров позже сообщил, что после проверки здания оказалось, что информация была ложной.