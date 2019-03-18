РИАМО - 18 мар. Футбольный матч между командами «Спартак» и «Зенит», прошедший накануне в Москве, стал самым посещаемым в 20-м туре Российской премьер-лиги, говорится в сообщении пресс-службы агентства «ТурСтат».

Агентство проанализировало посещаемость матчей 20-го тура РПЛ с 15 по 17 марта.

«Матч в Москве обошел по посещаемости матчи в Екатеринбурге, Туле, Уфе, Казани и других городах. На игре между футбольными клубами «Спартак» и «Зенит», завершившейся со счетом 1:1, присутствовали 43 тысячи 616 зрителей», – говорится в сообщении.

На игре в Екатеринбурге присутствовали 17,1 тысячи человек, на игре в Туле – 9 тысяч.

По результатам матча, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

По данным «ТурСтат», 2,62 миллиона зрителей посетили матчи 20 туров РПЛ сезона 2018/19 при средней посещаемости, равной 16,5 тысячам зрителей за матч.