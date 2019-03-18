РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. Проект «Сад камней по-русски» участвует в конкурсе на соискание президентского гранта, в рамках проекта в Подольск доставляются памятные камни из городов-героев, сообщил «РИАМО в Подольске» автор проекта, активист Виктор Макаров.

«Проект общественной организации «Ветераны Краснознаменска» под названием «Сад камней по-русски» участвует на соискание президентского гранта. Проект уже начат, а получение гранта позволит его завершить к 75-летию Великой Победы. Проект реализуется в Подольске в микрорайоне Кузнечики, где проживает много офицерских семей из Краснознаменска», – сказал Макаров.

В конкурсе 10 критериев оценки, один из которых – рейтинг на сайте партнера статьи о данном проекте. Ознакомиться с материалом можно на сайте.

К реализации проекта Макаров приступил в 2014 году. По замыслу, в Подольск доставят пятитонные камни из городов-героев. Уже удалось привезти камни из Севастополя, Керчи, Тулы, Смоленска, Новороссийска, Мурманска. В текущем году планируется доставка камней из Сталинграда (Волгограда), Ленинграда (Санкт-Петербурга) и Москвы.