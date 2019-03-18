РИАМО - 18 мар. Московский городской суд 26 и 27 марта проверит законность арестов двоих обвиняемых в резонансном убийстве следователя полиции Евгении Шишкиной под Красногорском, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Басманного суда Москвы.

В начале марта в Санкт-Петербурге задержали 18-летнего Абдулазиза Абдулазизова и 17-летнего Кирилла Грунского. Их обвиняют в совершении в городском округе Красногорск заказного убийства подполковника юстиции Евгении Шишкиной. Молодые люди арестованы до 7 мая.

«Рассмотрение апелляционных жалоб на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Грунского назначено на 10:00 26 марта, Абдулазизова на 11:45 27 марта», – сказал собеседник агентства.

Старшего следователя полиции по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгению Шишкину расстреляли утром 10 октября 2018 года в поселке Архангельское в Красногорске. Покушение произошло недалеко от многоэтажного дома №31, где она проживала. Пуля попала женщине в шею, подполковник скончалась на месте. Она вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями, мошенничеством и оборотом наркотиков.

По данным СМИ, это было не первое покушение на Шишкину. Ранее неизвестные сожгли ее автомобиль – тогда женщине удалось спастись. По одной из основных версий, убийство сотрудницы МВД связано с ее профессиональной деятельностью.