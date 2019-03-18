РИАМО - 18 мар. Почтальонам в Подмосковье выдали кассовые терминалы, с помощью которых они приняли более 600 тысяч платежей на дому у жителей за 2018 год, сообщила в интервью РИАМО руководитель филиала ФГУП «Почта России» в Московской области Надежда Бабичева.

«С каждым годом функционал почтальонов растет. С прошлого года почтальоны в Московской области стали принимать коммунальные платежи на дому и выдавать клиенту подтверждающий оплату документ. Можно также оплатить штрафы, налоги, интернет, детский сад и так далее. Для этого сотрудникам выдали порядка 550 кассовых терминалов. В прошлом году через них почтальоны приняли 618 тысяч платежей. Такая услуга становится все более востребованной, в частности, у маломобильных граждан», - сказала Бабичева.

Она добавила, что в Московской области насчитывается 4186 почтальонов и более 2680 операторов отделений почтовой связи.

Бабичева также рассказала, кто сегодня работает почтальоном в Подмосковье.

«Средний возраст почтальона – старше 45 лет. В основном это женщины. Хотя есть и мужчины в возрасте, и молодые парни. Некоторые развозят почту на самокатах», - сказала Бабичева.

В настоящее время на территории Московской области насчитывается 1055 отделений почтовой связи, из них 571 городское и 484 сельских.