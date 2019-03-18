РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 мар. В подмосковной Балашихе в понедельник пройдет матч серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции омского хоккейного клуба (ХК) «Авангард» с командой из Астаны «Барыс», сообщается на официальном сайте клуба.

Игра пройдет в Ледовом дворце «Арена«Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина в 19:30.

«Восемнадцатого марта «Авангард» сыграет в Балашихе третий матч серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции с «Барысом». Счет в серии до четырех побед: 1:1», – говорится в сообщении.

Билеты на игру доступны в кассах Ледового дворца «Арена Балашиха» по адресу: улица Парковая, дом №2.

«Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска, основанный в 1950 году. С 2008 года выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

ХК «Авангард» проводит сезон чемпионата КХЛ 2018-2019 годов в Балашихе. С Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина был заключен договор на один год.