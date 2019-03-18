РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска выявили нарушителей, которые выгуливали собак без намордника и поводка, виновных привлекут к административной ответственности, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с многочисленными обращениями жителей микрорайона на днях рядом с домами №№9 и 13 по улице Генерала Стрельбицкого сотрудниками территориального управления администрации округа в микрорайоне Кузнечики совместно с оперуполномоченным сотрудником полиции был проведен рейд по выявлению нарушений порядка выгула собак. В результате рейда было зафиксировано три факта нарушения выгула домашних животных (без намордника и без поводка)», – говорится в сообщении.

Личности нарушителей установлены. Материалы нарушений будут переданы в административную комиссию для возбуждения административных дел и привлечения виновных в нарушении правил выгула домашних животных к административной ответственности.