РИАМО - 18 мар. В Москве в 2018 году произведено 183,7 тысячи тонн шоколада и кондитерских сахаристых изделий, что на 2% больше по сравнению с 2017 годом, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

«В столице расположены крупнейшие кондитерские фабрики страны с богатой историей. В этом году 215 лет исполняется концерну «Бабаевский», 170 лет фабрике «Красный Октябрь», и 193 года «Рот Фронту». Предприятия являются промышленными комплексами и имеют налоговые льготы на прибыль, имущество и землю. Сэкономленные средства позволяют предприятиям наращивать производственные мощности и расширять ассортимент продукции», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, в 2018 году был установлен очередной рекорд по экспортным поставкам российского шоколада и конфет. По сравнению с 2017 годом импорт отечественных кондитерских изделий вырос на 11% и составил 478,6 тысячи тонн. Российский шоколад продается более чем в 60 странах, от соседних стран СНГ до США, Чили, Австралии и Африки.

Лидером по импорту российских шоколадных конфет в 2018 году стал Казахстан, импортировавший 17,4% кондитерской продукции. На втором месте идет Беларусь с долей 14,1%. Замыкает тройку лидеров Китай с показателем 11,1%.