РИАМО – 18 мар. По итогам ноября 2018 года - января 2019 года уровень безработицы составил 4,8%, что на 0,3 процентного пункта ниже, чем годом ранее, Подмосковье и столица вошли в топ-10 рейтинга регионов по самому низкому уровню безработицы, говорится в сообщении пресс-службы МИА «Россия сегодня».

В 34 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по РФ. Согласно опубликованным данным Росстата, численность рабочей силы в ноябре 2018 года – январе 2019 года составила 74,9 миллиона человек, из них 3,7 миллиона человек классифицируются как безработные с применением критериев Международной организации труда (МОТ). В середине 2018 года безработных было немногим меньше (3,5 миллионов человек в июне-августе), что можно объяснить сезонным фактором.

«В январе 2019 года из 3,7 миллиона безработных в возрасте от 15 лет и старше 20,4% составляет молодежь в возрасте до 25 лет, и 19,6% - лица в возрасте 50 лет и старше, а средний возраст безработного составляет 36,6 года. При этом в среднем на поиск работы уходит 7,2 месяца, но 24,5% безработных ищут работу 12 месяцев и более, что свидетельствует о застойном характере безработицы», — говорится в сообщении.

В сельской местности из 1,4 миллиона безработных жителей 31,2% искали работу 12 месяцев и более.

Уровень безработицы в среднем по РФ в ноябре 2018 года – январе 2019 года составил 4,8%, сократившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов. При этом в январе 2019 года уровень безработицы составил 4,9%.

«Лидерами рейтинга стали: Москва (1,2%), Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,2%), Хабаровский край (2,5%), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2,5%) и Московская область (2,6%). Низкие уровни безработицы в данных регионах находят отражение и в низких показателях коэффициента напряженности на рынке труда (численности безработных на сто открытых вакансий)», - добавляется в материале.

В Москве на 100 открытых вакансий, о которых заявили работодатели в региональную службу занятости населения, приходится 59 безработных.

В конце рейтинга оказались Чечня (уровень безработицы – 13,7%), Дагестан (13,7%), Тыва (14,9%), Карачаево-Черкесская Республика (16,2%), Ингушетия (26,3%).

«Что касается динамики, то по итогам ноября 2018 года - января 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов, в 57 российских регионах уровень безработицы снизился, в восьми не изменился и в 19 регионах вырос», — отмечается в сообщении.

По мнению экспертов, в первой половине 2019 года ситуация на рынке труда измениться не должна. В среднем по России уровень безработицы останется на низком уровне.