РИАМО - 18 мар. Подмосковный почтальон, который трудится полный рабочий день, получает в среднем 24 тысячи рублей в месяц, сообщила в интервью РИАМО руководитель филиала ФГУП «Почта России» в Московской области Надежда Бабичева.

«Поскольку многие почтальоны работают неполный день, по 2-3 часа, зарплата разная. Те, кто работает полный день, получают в среднем 24 тысячи рублей», - сказала Бабичева.

Она отметила, что средний возраст почтальона в Подмосковье – старше 45 лет. В основном на эту работу устраиваются женщины, хотя есть и мужчины в возрасте, и молодые люди.

В настоящее время на территории Московской области насчитывается 1055 отделений почтовой связи, из них 571 городское и 484 сельских. В регионе работают 4186 почтальонов и более 2680 операторов почтовых отделений.

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