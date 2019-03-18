РИАМО - 18 мар. Подмосковный почтальон, который трудится полный рабочий день, получает в среднем 24 тысячи рублей в месяц, сообщила в интервью РИАМО руководитель филиала ФГУП «Почта России» в Московской области Надежда Бабичева.
Она отметила, что средний возраст почтальона в Подмосковье – старше 45 лет. В основном на эту работу устраиваются женщины, хотя есть и мужчины в возрасте, и молодые люди.
В настоящее время на территории Московской области насчитывается 1055 отделений почтовой связи, из них 571 городское и 484 сельских. В регионе работают 4186 почтальонов и более 2680 операторов почтовых отделений.
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