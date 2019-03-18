РИАМО - 18 мар. Прием онлайн-заявок на участие в ярмарках выходного дня стартовал в столице, кампания завершится 22 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Заявки принимаются от владельцев фермерских и личных хозяйств, которые занимаются садоводством, огородничеством или животноводством, а также от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Кампания завершится 22 марта в 23:59», – говорится в сообщении.

Для участия в отборе нужно зарегистрироваться на портале mos.ru и подать заявку в электронном виде. Потребуется заполнить специальную форму в разделе «Услуги и сервисы». Места на торговых площадках предоставляются бесплатно.

В первую заявочную кампанию этого года разыграют 2758 торговых мест. Ее результаты поступят в личные кабинеты заявителей на mos.ru 29 марта до 23:59. Реестр решений можно будет найти в разделе департамента торговли и услуг города на официальном портале мэра и правительства столицы, а также на сайте ГБУ «Московские ярмарки».

Первая торговая сессия ярмарок выходного дня пройдет в Москве с 5 апреля по 30 июня. Во всех городских округах будет работать более 100 площадок.