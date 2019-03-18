РИАМО - 18 мар. В текущем году на Московской железной дороге планируют отремонтировать свыше 200 переездов, также на 11 переездах проведут капитальный ремонт, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Для повышения безопасности движения в местах пересечения железных и автомобильных дорог в 2019 году на территории Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» запланировано провести ремонт более 200 железнодорожных переездов. На ремонт будет направлено более 80 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Еще одной мерой, призванной снизить количество ДТП на переездах, станут дорожные карты, разработанные железнодорожниками и региональными органами власти.

«В программу капитального ремонта железнодорожники включили 11 переездов: по три – в Московской и Тульской областях, два – в Калужской и по одному – в Курской, Рязанской и Брянской», – добавляется в материале.

Текущий ремонт пройдет на 200 переездах, расположенных в Москве, Московской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях.

Кроме того, в этом году железнодорожники совместно с региональными органами власти проведут ряд мероприятий на переездах в рамках дорожных карт. Для их разработки в качестве основы был взят заключенный в 2018 году между МЖД и правительством Курской области комплексный план по обеспечению безопасности движения транспорта в местах пересечения автомобильной и железной дорог.

Он включал в себя перечень организационных и технических мероприятий и стал координационной основой для согласованного и последовательного решения имеющихся и возникающих вопросов.