РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. В подмосковных Люберцах с начала 2019 года отремонтировали более 80 подъездов многоквартирных домов, сообщила в понедельник на оперативном совещании первый заместитель главы администрации городского округа Ирина Назарьева.

«С начала года (2019 – ред.) 82 подъезда отремонтировали. В работе сейчас находятся 11 подъездов», – сказала Назарьева.

Она добавила, что с 11 по 15 марта в администрацию поступило 88 обращений, касающихся неисправности освещения. По ее словам, сейчас в работе находится 31 заявка.