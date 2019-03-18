РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. Неизвестные слили бензин из автомобиля марки ВАЗ-2107, припаркованного возле одного из домов на улице Веллинга в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» владелец машины.

«Моя машина, ВАЗ-2107, стояла возле дома №18 по улице Веллинга в Подольске. Сегодня, 18 марта, я вышел и обнаружил, что неизвестные слили бензин из моей машины», – сказал владелец.

Он отметил, что подобный инцидент уже происходил около двух недель назад. В этот раз владелец поставил на бензобак крышку с ключом, но она не помогла, так как ее просто оторвали.