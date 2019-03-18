РИАМО – 18 мар. В России предлагают ввести подключение услуг связи без сим-карт, с такой инициативой выступило министерство связи, пишет в понедельник газета «Ведомости».

Использование в России интегрированных в мобильные устройства сим-карт (Embedded Sim, eSim) не требует внесения изменений в законодательство, считает Минкомсвязи.

«ESim такой же модуль идентификации абонента, как и обычная сим-карта, говорится в справке, подготовленной министерством. Чтобы устройство с eSim могло работать на российских сотовых сетях, достаточно декларации соответствия аппарата российским требованиям использования средств связи», – отмечается в материале.

В настоящий момент Минкомсвязь занимается разработкой нормативной базы для урегулирования использования eSim в России. Она должна быть готова до конца года.

ЕSim – это модуль, встроенный в планшет, смартфон или умные часы и заменяющий обычную сим-карту. Для подключения устройства с eSim к сотовой сети можно не вставлять обычную сим-карту. Пользователь сканирует предоставленный оператором QR-код или скачивает приложение, и новый номер пишется на встроенной в устройство eSim.