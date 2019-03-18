РИАМО - 18 мар. В прошлом году клиентами «Почты России» в Подмосковье стали около трех миллионов человек, за год они отправили 20 миллионов посылок, сообщила в интервью РИАМО руководитель филиала ФГУП «Почта России» в Московской области Надежда Бабичева.

«Порядка трех миллионов человек воспользовались услугами «Почты России» в Подмосковье. В Московской области много молодежи, поэтому большое количество людей пользуется доставкой посылок. Популярна и их отправка - клиентами было отправлено более 211 тысяч писем и 20 миллионов посылок», - сказала Бабичева.

Она добавила, что у пенсионеров, особенно в сельской местности, востребована услуга по приему в отделениях связи коммунальных платежей.

Бабичева также отметила, что в Подмосковье среднее время ожидания почтовых отправлений из-за границы составляет 7-14 дней. Контрольные сроки перемещения посылки по Московской области или в ближайшие регионы составляют 2-5 дней, в Сибирь – до 11 дней.

Ранее представитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России» сообщил, что в начале 2019 года почтовый оператор запустил новые сервисы, с помощью которых клиенты могут проще и быстрее оформить отправку посылок. Среди них самым популярным в Московском регионе стал сервис «Предзаполненная посылка».

Чтобы воспользоваться услугой «Предзаполненная посылка», клиент должен зарегистрироваться на сайте pochta.ru и указать основные данные отправителя и получателя. В отделении остается только оплатить услугу.