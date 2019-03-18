РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. В подмосковных Люберцах на минувшей неделе произошло два пожара, один из них ликвидировали до прибытия огнеборцев, сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

«За прошедшую неделю, с 11 по 17 марта, на территории городского округа Люберцы произошли два пожара. Тринадцатого марта обгорел сарай в поселке Томилино на улице Чехова, пострадавших нет. Шестнадцатого марта в доме №3 на Быковском шоссе в поселке Малаховка обгорели личные вещи на кухне на площади один квадратный метр, ликвидация до прибытия», – сказал Катаев.

Он попросил инициировать проверку противопожарного оборудования в городском округе. Первый заместитель главы администрации городского округа Люберцы Ирина Назарьева дала соответствующее поручение.