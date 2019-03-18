РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 мар. Толщина льда на водоемах в подмосковном Красногорске не превышает 20 сантиметров, выходить на него категорически запрещено, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Толщина льда на водоемах не превышает 20 сантиметров – это критическое значение. На большинстве рек округа наблюдается вскрытие льда. Уважаемые жители, выход на лед категорически запрещен!» – говорится в сообщении.

В материале также отмечается, что с начала марта величина снежного покрова в Красногорске сократилась вдвое и не превышает 20-25 сантиметров.

«Мониторинг состояния гидротехнических сооружений на водоемах округа ведется ежедневно. В каскадах рек Синичка, Липка, Нахабинка осуществляется регулируемый сброс воды», – добавляется в сообщении.

В муниципалитете создана противопаводковая комиссия по предотвращению и ликвидации возможных ЧС, связанных с весенним паводком.