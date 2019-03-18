РИАМО – 18 мар. Небольшое усиление геомагнитной активности ожидается на Земле 19 марта, до этого солнечная активность была низкой, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается, что 17-26 марта солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка — от спокойной до слабо возмущенной. Небольшое усиление геомагнитной активности ожидается <…> 19 марта», — говорится в сообщении.

Солнечная активность с 7 по 16 марта была низкой. Магнитное поле Земли в основном менялось от спокойного до слабо возмущенного. 12 и 16 марта зарегистрированы отдельные слабо возмущенные периоды.