РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. В поселке Малаховка подмосковных Люберец злоумышленники под видом газовщиков проникли в квартиру к пенсионеру и ограбили его, грабителей задержали, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник муниципального управления МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе (с 11 по 17 марта – ред.) в поселке Малаховка по адресу: Быковское шоссе, дом №3 под видом газовщиков к пенсионеру приехали три цыгана, которые обворовали его. Сотрудники уголовного розыска задержали их», – сказал Романцев.

По его словам, грабителями оказались цыгане, которые проживали в Рязани. В Люберцы они приехали на арендованном автомобиле.

«Обращаем внимание! Управляющие компании, заранее сообщайте людям, кто может прийти на проверку в квартиры», – отметил Романцев.

Он добавил, что за неделю в МУ МВД поступило 1,4 тысячи звонков от граждан. По ним возбудили 33 уголовных дела, 28 раскрыли.