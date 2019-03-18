РИАМО - 18 мар. До конца этого года в Подмосковье планируют запустить еще четыре почтовых терминала самообслуживания, сообщила в интервью РИАМО руководитель филиала ФГУП «Почта России» в Московской области Надежда Бабичева.

«В 2018 году в почтовом отделении села Акулово под Одинцовом установили и успешно используют автоматизированную почтовую станцию (АПС). Сегодня там 30% почтовых отправлений вручается через АПС. В 2019 году планируется ввести еще четыре почтовых терминала самообслуживания – в Балашихе, Красногорске, Коломне, Мытищах», - сказала Бабичева.

Она также рассказала о преимуществах использования личного кабинета на сайте почтового оператора.

«Все, кто хотя бы пару раз пользовался нашими услугами, уже имеют личный кабинет на сайте «Почты России». В нем можно ввести всю информацию, оплатить онлайн, распечатать бланк, наклеить его на посылку, прийти в почтовое отделение и отдать оператору без очереди. Такое отправление легко отследить по треку», - заключила Бабичева.

Ранее представитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России» сообщил, что в начале 2019 года почтовый оператор запустил новые сервисы, с помощью которых клиенты могут проще и быстрее оформить отправку посылок. Среди них самым популярным в Московском регионе стал сервис «Предзаполненная посылка».

Чтобы воспользоваться услугой «Предзаполненная посылка», клиент должен зарегистрироваться на сайте pochta.ru и указать основные данные отправителя и получателя. В отделении остается только оплатить услугу.

Для сдачи почтового отправления без очереди необходимо не только заранее оформить почтовую посылку, но и оплатить ее онлайн на официальном сайте «Почты России». Это еще одна новая услуга «Предоплаченная посылка». После оплаты нужно в течение 72 часов отнести посылку в любое отделение почтовой связи и вне зависимости от количества ожидающих людей просто поставить посылку на стойку оператору. Больше никаких действий совершать не требуется.