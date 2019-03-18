РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 мар. В подмосковной Балашихе ищут 48-летнего мужчину, который 14 марта вышел из дома и пропал, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 48-летний Василий Николаевич Ефремычев, городской округ Балашиха, Московская область. Четырнадцатого марта ушел из дома и не вернулся», – отмечается в сообщении.

Приметы: рост 165 сантиметров, спортивного телосложения, волосы темно-русые с проседью короткие, глаза серые. Носит усы и короткую бороду.

Ефремычев был одет в серую куртку-парку с капюшоном, синие спортивные штаны, бежевую вязаную водолазку, синюю футболку, черные ботинки, серую шапку.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».