РИАМО - 18 мар. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» утром в понедельник задержали и отменили 43 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Домодедово» 11 рейсов задержали, шесть отменили. В аэропорту «Шереметьево» семь рейсов задерживаются. Во «Внукове» 13 рейсов задержали и четыре отменили.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани отменен один рейс, еще один задержан.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.