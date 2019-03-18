РИАМО - 18 мар. В Подмосковье и Москве на текущей неделе атмосферные фронты обеспечат неустойчивую и переменчивую погоду, в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем воздух будет прогреваться до 7 градусов, сообщила РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«В целом температурный режим обещает быть несколько выше средних многолетних значений. Но это не значит, что нужно рассчитывать на такой быстрый приход теплой погоды. Из-за частных набегов атмосферных фронтов погода нас ожидает неустойчивая. Время от времени будут идти осадки в виде дождя, а во второй половине недели, в частности, в четверг - в виде мокрого снега. В зависимости от этого будут варьироваться температуры, в то же время будут теплые и сухие дни», - сказала Волосюк.

Она отметила, что в понедельник Московский регион находится на границе скандинавского циклона и северного антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце, и потеплеет до плюс 4 – плюс 6 градусов.

Волосюк добавила, что 19 марта подойдут северо-западные фронты циклона, в связи с этим будут осадки в виде дождя, а местами пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью прогреется до 2 градусов, в дневные часы - до плюс 3 – плюс 5 градусов.

«В среду северные фронты покинут Московский регион, погода улучшится, начнет выглядывать солнце, дожди прекратятся. Днем потеплеет до плюс 4-6 градусов. В четверг на волне атмосферного фронта может развиться небольшой самостоятельный циклон, который принесет ухудшение погодных условий. В этот день опять пасмурно, ожидаются осадки смешанной фазы и не выше плюс 3 градусов», - добавила Волосюк.

По ее словам, 22 марта в Московском регионе погода улучшится, ожидается потепление до плюс 7 градусов.