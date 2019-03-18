РИАМО - 18 мар. В этом году приоритетом в работе «Почты России» в Подмосковье станет клиентоориентированность, поэтому отделения, где сотрудники не проявляют вежливость к посетителям, ждет ротация кадров, сообщила в интервью РИАМО руководитель филиала ФГУП «Почта России» в Московской области Надежда Бабичева.

«Считаю, что работа «Почты России» не должна напоминать советский собес, куда человек обращался с проблемой, а в ответ слышал бездушное: «Давайте документы и ждите». Клиент должен получать сервис высокого уровня – по этому принципу работают подмосковные МФЦ. Поэтому сегодня приоритетной задачей для нас является работа с сотрудниками. Мы обучаем и аттестуем персонал – начальников отделений и их заместителей, чтобы можно было осуществлять разумную ротацию», - сказала Бабичева.

По ее словам, сотрудник почты должен понимать, что перед ним не посетитель, а клиент.

«С этого года мы начали применять в своей работе индексы, показывающие удовлетворенность клиентов качеством обслуживания. Чтобы оценить работу сотрудника, клиент может заполнить анкету в нашем мобильном приложении. Сейчас собираем и анализируем информацию по каждому отделению. Если конкретное отделение систематически получает плохие оценки за вежливость персонала, будет произведена ротация его персонала», - подчеркнула Бабичева.

В настоящее время на территории Московской области насчитывается 1055 отделений почтовой связи, из них 571 городское и 484 сельских. В регионе работают 4186 почтальонов и более 2680 операторов почтовых отделений.