РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. Оформленный декоратором подъезд многоквартирного дома в подмосковном Подольске победил во всероссийском конкурсе «Лучший подъезд страны» Первого канала, сообщила «РИАМО в Подольске» автор работы, декоратор Анжелика Горбатова.

Фотографию подъезда в микрорайоне Кузнечики, оформленного подольским декоратором Горбатовой, на всероссийский конкурс лучших подъездов страны программы «Доброе утро» Первого канала выставила управляющая компания ООО «Антей+». В рамках конкурса необходимо было набрать наибольшее количество голосов в группе «Доброе утро» в соцсети «ВКонтакте».

«Наш подъезд набрал 487 лайков и занял первое место в данном конкурсе! Девятнадцатого марта данный телеканал будет проводить прямой эфир и снимать подъезд. Какой именно приз получит победитель – пока не известно. Но отмечу, что я только делала в нем оформление по заказу управляющей компании, поэтому данная победа – это заслуга ООО «Антей+», – сказала Горбатова.

Для голосования в конкурсе желающим необходимо было вступить в группу и сделать репост записи себе на стену. После этого участники должны были поставить лайк самому лучшему подъезду.