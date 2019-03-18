РИАМО - 18 мар. Благодаря мощной волне тепла из Атлантики в столице снег полностью должен растаять к началу следующей недели, сообщается на сайте «Метеовести».

В Россию из Атлантики идет мощная волна тепла. По меньшей мере на декаду опередит календарь погода в центре страны. В столице осадки будут носить кратковременный характер и не помешают воздуху прогреться до плюс 6-7 градусов. И только 19 и 21 марта, когда облаков станет больше, температура понизится на 2-3 градуса.

«Столь мощное потепление знаменует собой приход метеорологической весны. Атлантический поток будет нести на каждый квадратный метр поверхности около 6 тысяч килоджоулей тепловой энергии. Этого хватит, чтобы растопить 17-20 килограммов снега. Сейчас на улицах столицы лежат сугробы высотой 21 сантиметр или 147 килограммов на квадратный метр снега», - говорится в сообщении.

Уже в начале следующей недели Москва окончательно распрощается со снегом.