РИАМО – 18 мар. Благотворительный театральный фестиваль «Добрый город» в рамках Года театра в России состоится в Зимнем театре Орехово-Зуева 20 марта, сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«В программе фестиваля «Добрый город» танцевальный флешмоб, фотозона, аллея художников, экскурсии по Зимнему театру, концертная программа, шоу мыльных пузырей, а также тифлокомментирование (описание действия, непонятного слепому без специальных словесных пояснений – ред.) спектаклей», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в рамках реализации программы «Доступная среда» на фестиваль приедет специальный гость – актриса театра имени Булгакова, профессиональный тифлокомментатор Янина Исаичкина.

Фестиваль «Добрый город» начнется 20 марта с интерактивной программы в фойе Зимнего театра (15:00 – 16:00), далее пройдет открытие фестиваля (16:00 – 16:15), показ короткометражного фильма о театре (16:15 – 16:20) и отрывка из спектакля «Метель» театра «ШкОлА», работающего при детской школе искусств имени Якова Флиера (16:20 – 17:00).

Продолжат программу вокальные номера (17:00 – 17:10) и шоу мыльных пузырей (17:10 – 17:20), а также театральное попурри от режиссера Зимнего театра Александра Калинина и труппы НТЮЗа (17:20 – 17:50).

За подробной информацией можно обратиться по телефону: 8(977)102-97-09.