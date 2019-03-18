РИАМО - 18 мар. Систему электронной очереди введут еще в 94 отделениях почтовой связи на территории Подмосковья в 2019 году, сообщила в интервью РИАМО руководитель филиала ФГУП «Почта России» в Московской области Надежда Бабичева.

«Сейчас у нас 37 отделений оснащено электронной очередью, еще 94 начнут работать в системе электронной очереди в этом году. Среднее время ожидания в отделениях почтовой связи Подмосковья, где уже есть система, сократилось до пяти минут, а среднее время обслуживания клиента составляет три минуты. Для экономии времени клиентов созданы 45 центров выдачи и приема посылок», - сказала Бабичева.

Она добавила, что для выдачи почтовых отправлений в отделениях работают администраторы клиентского зала.

«У них есть планшеты, что позволяет сократить время на обслуживание клиентов. Для контроля качества обслуживания в 127 отделениях почтовой связи Подмосковья установлены видеокамеры», - сказала Бабичева.

В настоящее время на территории Московской области насчитывается 1055 отделений почтовой связи, из них 571 городское и 484 сельских.

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