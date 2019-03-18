РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 мар. Пожар произошел в гараже на улице Первомайская в подмосковной Балашихе в ночь на понедельник, сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В понедельник (18 марта – ред.) в 03:57 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Первомайская, дом №3. В 04:50 пожарные ликвидировали возгорание», – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек.