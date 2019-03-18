РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 мар. В подмосковном Красногорске 17-летний юноша упал с 11-го этажа жилого дома на припаркованный автомобиль и остался жив, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«Пятнадцатого марта с 11-го этажа дома на Ильинском бульваре в микрорайоне Павшинская пойма Красногорска выпал 17-летний местный житель. Он попал на припаркованный возле дома автомобиль и остался жив», – сообщил сотрудник.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка.