РИАМО – 18 мар. Ставки по ряду неналоговых платежей для бизнеса могут быть пересмотрены, размер госпошлины должен определяться исходя из затрат на оказание соответствующей госуслуги, пишет в понедельник газета «Известия».

«Все платежи, связанные с государственными реестрами, должны устанавливаться в Налоговом кодексе (НК) как государственные пошлины, считают в Минфине. Однако при их переносе в налоговое законодательство необходимо проанализировать экономическую обоснованность нынешних размеров платы и скорректировать их», – сказала директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.

В НК размер госпошлины должен определяться исходя из затрат на оказание соответствующей госуслуги. А насколько эти показатели соотносятся друг с другом для платежей, установленных вне НК, на данный момент пока неясно, отметила Лебединская. Особенно это касается сборов за информацию, предоставляемую в электронной форме, – стоимость схожих процедур может различаться в несколько раз.

К примеру, плата за внесение изменений в реестр патентов составляет 2 тысячи рублей, произвести аналогичное действие с реестром товарных знаков стоит уже 2,8 тысячи рублей. Сбор «за однократное предоставление сведений» из единого госреестра юридических лиц в электронном виде установлен на уровне 50 тысяч рублей. А сведения из госреестра иностранных представительств и филиалов – также в электронном виде – можно скачать всего лишь за 200 рублей. В целом разброс цен на получение разного рода сведений большой – от 20 до нескольких сотен тысяч рублей.

За выгрузку информации из госреестров или регистров в электронном виде плата взиматься вообще не должна. Такая позиция была заявлена на заседании экспертной рабочей группы по вопросам неналоговых платежей бизнеса.

По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, необходимо как можно скорее оценить экономическую целесообразность основной массы неналоговых сборов, обязательных для ведения своего дела, и исключить из деловой практики те, что не улучшают ни состояние госфинансов, ни тем более состояние бизнеса.

По его словам, многие ведомства практикуют навязывание услуги - госструктуры делают обязательным получение тех или иных документов для ведения предпринимательской деятельности, зачастую не фиксируя это в законодательстве.