РИАМО - 18 мар. Свыше 100 почтовых отделений на территории Подмосковья для удобства посетителей отменили обеденный перерыв, а также перешли на семидневную рабочую неделю, сообщила в интервью РИАМО руководитель филиала ФГУП «Почта России» в Московской области Надежда Бабичева.

«Поскольку большинству клиентов удобнее посещать почту в обеденное время, более чем в 100 отделениях мы отменили обеденный перерыв. Также принято решение перевести на семидневный рабочий режим 114 отделений», - сказала Бабичева.

Ранее представитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России» сообщил, что в начале 2019 года почтовый оператор запустил новые сервисы, с помощью которых клиенты могут проще и быстрее оформить отправку посылок. Среди них самым популярным в Московском регионе стал сервис «Предзаполненная посылка».

Чтобы воспользоваться услугой «Предзаполненная посылка», клиент должен зарегистрироваться на сайте pochta.ru и указать основные данные отправителя и получателя. В отделении остается только оплатить услугу.

Для сдачи почтового отправления без очереди необходимо не только заранее оформить почтовую посылку, но и оплатить ее онлайн на официальном сайте «Почты России». Это еще одна новая услуга «Предоплаченная посылка». После оплаты нужно в течение 72 часов отнести посылку в любое отделение почтовой связи и вне зависимости от количества ожидающих людей просто поставить посылку на стойку оператору. Больше никаких действий совершать не требуется.

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