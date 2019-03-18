РИАМО – 18 мар. Специалисты Роскачества подготовили список рекомендаций, которые помогут россиянам выбрать качественные яйца, сообщает Федеральное агентство новостей.

Прежде всего, эксперты при выборе яиц советуют покупателям обращать особое внимание на дату их изготовления.

«Срок изготовления должен быть обязательно указан на упаковке. Место хранения яиц должно быть сухим и чистым. Также важно, чтобы отсутствовал посторонний запах, так как «яйца, как губка, впитывают в себя нежелательные ароматы», – отмечается в материале.

Также на упаковке не должно быть пятен и плесени. Кроме этого, необходимо мыть руки после прикосновения к яйцу - на скорлупе может жить возбудитель тяжелого инфекционного заболевания - бактерия сальмонелла.

Цвет желтка зависит от питания несушки: насыщенный желтый желток у яиц, которые несут деревенские куры, а светло-желтый – у фабричных кур, которые питаются комбикормом.

По словам экспертов, обращать внимание на цвет скорлупы яиц не стоит, так как состав и у белых, и у коричневых одинаковый.

В России производится свыше 42 миллиардов яиц в год, а каждый россиянин съедает в среднем около 277 яиц ежегодно. Норма потребления составляет 270 яиц в год.