РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. Сотрудники ГИБДД проведут родительские собрания в детских садах и школах подмосковного Подольска, на которых расскажут о правилах перевозки детей, профилактические мероприятия будут проходить до 7 апреля, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В целях стабилизации дорожной обстановки, профилактики и снижения количества ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения в период с 18 марта по 7 апреля на всей территории Московской области, в том числе и в Подольске, проводится комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Весенние каникулы».

«Для обеспечения безопасности детей и подростков в дни школьных каникул ОГИБДД УМВД России по Подольску запланировано проведение целевых профилактических мероприятий, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасности детей на дорогах. Во всех детских садах и школах пройдут родительские собрания с участием сотрудников Госавтоинспекции», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД акцентируют внимание родителей на соблюдении правил перевозки детей в автомобилях, а также на соблюдении мер безопасности при переходе проезжей части.

Также с 1 по 7 апреля сотрудниками ГИБДД будет проводиться профилактическое мероприятие «Ребенок – пассажир, пешеход».