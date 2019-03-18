РИАМО - 18 мар. В этом году для безопасности почтальонов в Подмосковье намерены закупить 330 новых отпугивателей собак, сообщила в интервью РИАМО руководитель филиала ФГУП «Почта России» в Московской области Надежда Бабичева.

«В этом году планируется закупить для почтальонов 330 новых отпугивателей собак – специальных приборов, с помощью которых почтальоны могут обезопасить себя от агрессивных животных», - сказала Бабичева.

В настоящее время на территории Московской области насчитывается 1055 отделений почтовой связи, из них 571 городское и 484 сельских. В регионе работают 4186 почтальонов и более 2680 операторов почтовых отделений.

Кроме того, в Подмосковье функционируют три передвижных отделения почтовой связи. Они обслуживают населенные пункты вблизи Каширы, Истры и Волоколамска. Передвижные отделения связи предоставляют полный спектр почтовых услуг: клиенты могут приобрести конверты, открытки и марки, купить или оформить подписку на периодические издания. Наиболее востребованной услугой является оплата коммунальных и других платежей, штрафов и налогов.