РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 мар. Представители общественного совета при полиции Балашихи продолжат участвовать во всех проводимых информационно-пропагандистских рейдах и акциях правоохранителей, сообщается на сайте Главного управления МУ МВД России по Московской области.

В городском округе прошло заседание общественного совета при МУ МВД России «Балашихинское». На нем присутствовали начальник МУ МВД полковник полиции Михаил Москаленко, председатель общественного совета при МУ МВД Сергей Яковлев, члены совета и представители общественных организаций.

«В ходе встречи общественники высказали свои предложения по улучшению деятельности совета, утвердили план на 2019 год, в том числе участие в проведении ряда информационно-пропагандистских акций», – отмечается в сообщении.

Как добавляется в материале, в ходе заседания также определили задачи общественным организациям по взаимодействию и оказанию содействия органам внутренних дел.

В финале мероприятия председатель общественного совета рассказал о выполнении плана работы совета за прошедший период и поблагодарил собравшихся за активное участие в решении поставленных задач по формированию положительного мнения и повышения эффективности работы полиции.