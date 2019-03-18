РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. Инспекторы ГИБДД подмосковного Подольска до 24 марта проведут профилактическое мероприятие «Опасный груз», направленное на выявление и пресечение нарушений правил перевозки опасных грузов, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск информирует, что с целью усиления контроля за перевозками опасных грузов автомобильным транспортом, а также недопущения ДТП с 18 по 24 марта 2019 года будет проводиться профилактический рейд «Опасный груз», – говорится в сообщении.

В рамках профилактического рейда инспекторы уделят особое внимание контролю за соблюдением требований ПДД водителями вышеуказанной категории транспортных средств. Также инспекторы ГИБДД будут контролировать режим труда и отдыха водителей.

В материале отмечается, что водитель должен иметь право на осуществление перевозки определенной категории опасных грузов. Также не допускается отклонение от установленного маршрута в случаях перевозки грузов повышенной опасности и перевозка пассажиров. Транспортное средство должно быть специально оборудовано для перевозки определенной категории опасных грузов и соответствовать строгим требованиям к техническому состоянию.

К опасным грузам относятся взрывчатые материалы, сжатые и сжиженные газы, легковоспламеняющиеся жидкости, вещества, материалы.