РИАМО - 18 мар. Комитет Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства настаивает на доследственной проверке деятельности застройщика ООО «Апрелевка С2», возводящего жилой комплекс «Борисоглебское», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ООО «Апрелевка С2» является застройщиком жилого комплекса в поселении Новофедоровское, деревня Зверево, участки 100, 101. Концепцией проекта предусмотрено строительство нескольких кварталов, состоящих из малоэтажных домов.

«На сегодняшний день застройщик, не подписывая дополнительных соглашений с дольщиками, оттягивает сроки ввода корпусов №№1-30, 36, 38-48 (участок 101). В ходе заседания рабочей группы представителям ООО «Апрелевка С2» было поручено незамедлительно принять меры по восстановлению нарушенных прав участников долевого строительства», – говорится в сообщении.

Заместитель председателя комитета Александр Гончаров отметил, застройщик до настоящего момента не предоставил надзорному ведомству перечень конкретных мер, которые компания планирует принять для завершения реализации проекта.

Весной 2018 года комитет провел внеплановую проверку деятельности ООО на предмет соблюдения требований федерального закона о долевом строительстве (№ 214-ФЗ). По итогам проверки застройщик был привлечен к административной ответственности. Кроме того, ему было выдано предостережение о недопустимости нарушения закона и необходимости принять меры по устранению отклонений от графика реализации проекта.

«Застройщиком соответствующие меры приняты не были, позитивной тенденции на стройплощадке участка 101 нет. В этой связи Москомстройинвест настаивает на проведении правоохранительными органами доследственной проверки деятельности ООО «Апрелевка С2», – подчеркнул Гончаров.