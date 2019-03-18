РИАМО - 18 мар. В течение марта в Подмосковье во всех почтовых отделениях, расположенных в городах, установят экраны, на которых будут показывать информацию о доступных услугах, сообщила в интервью РИАМО руководитель филиала ФГУП «Почта России» в Московской области Надежда Бабичева.

«Во всех городских почтовых отделениях в течение марта планируется установить экраны, где будет транслироваться информация о наших услугах и услугах партнеров «Почты России». Будем таким образом сообщать о всех нововведениях», - сказала Бабичева.

Кроме этого, в почтовых отделениях в Подмосковье разместили плакаты об обязательном переходе на цифровое телевидение. Сотрудники почты получили инструкции, как разъяснять жителям грядущие изменения.

Бабичева добавила, что в почтовых отделениях можно не только узнать о переходе на цифровое ТВ, но и сразу приобрести необходимое оборудование.

«Это особенно актуально для сельской местности, где нет специализированных магазинов», - заключила она.

С 15 апреля Московская область перейдет на цифровое телевизионное вещание. Сеть цифрового ТВ включает бесплатный набор из 20 каналов, который раньше был доступен только в платных пакетах.

Купить оборудование для приема цифрового сигнала можно в отделениях «Почты России». Клиенты могут выбрать интересующую модель приставки по фиксированной цене 990 рублей. В комплект входит приставка и кабель для подключения. Помимо этого, комнатные антенны и цифровые приставки стоимостью от 580 рублей доступны для заказа в каталоге «Почтамаркет».

В настоящее время на территории Московской области насчитывается 1055 отделений почтовой связи, из них 571 городское и 484 сельских.