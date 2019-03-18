РИАМО - 18 мар. На станции метро «Медведково» Калужско-Рижской линии метро пассажиров одного из поездов высадили из вагонов, в настоящее время движение поездов в графике, аварии на ветке не было, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичной подземки.

Ранее СМИ сообщали, что на станции метро «Бабушкинская» произошла авария, а на станции «Медведково» нет посадки, чувствуется запах дыма и гари.

«На станции «Медведково» были высажены пассажиры из одного поезда, которые уехали на следующем составе. Движение введено в график», - сказал собеседник агентства.