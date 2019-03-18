РИАМО - 18 мар. Победителями конкурса управленцев «Лидеры России» за 2018-2019 годы стали 104 человека, из них семь человек из Подмосковья и 29 из Москвы, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

17 марта состоялась торжественная церемония закрытия финала конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов. Заключительный этап проходил с 13 марта в Сочи, в нем приняли участие 300 человек. Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

«В церемонии закрытия приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель образовательного фонда «Талант и успех», наставник конкурса Елена Шмелева и члены наблюдательного совета», – говорится в сообщении.

Кириенко и Комиссаров вручили награды победителям конкурса. Ими стали 104 человека из 30 регионов России.

В числе победителей и семь управленцев из Подмосковья: Алексей Зимин (Химки, фрилансер), Юрий Зобов (Щелково, ПАО «Московский инструментальный завод»), Дмитрий Иванец (Мытищи, ГК «Росатом»), Дмитрий Ковынев (Красногорск, АО «Газпромбанк»), Кристина Коцкая (Долгопрудный, АО ЮниКредит Банк), Алексей Кромин (Глухово, АО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»), Дмитрий Сенин (Фрязино, специалист в сфере медицинского оборудования).

«Это была совместная работа, когда в первую очередь все вместе работали на командный результат, а уже во вторую очередь – на свой индивидуальный результат. И это очень непросто, особенно для лидеров, для руководителей, людей амбициозных по определению. Это очень сложная внутренняя борьба, и в этой борьбе вы тоже победили. Запомните, пожалуйста, это ощущение командной работы», – отметил Кириенко.