РИАМО - 18 мар. Подмосковные полицейские из подпольного цеха в городском округе Орехово-Зуево изъяли 1,5 тысячи бутылок контрафактного спиртного и 150 тысяч поддельных специальных марок, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На территории промышленной зоны в деревни Ожерелки полицейскими обнаружен склад, в котором находились две полуавтоматические этикеровочные машины», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, в результате операции изъято 1,5 тысячи единиц готовой алкогольной продукции, 150 тысяч поддельных федеральных марок, 200 тысяч бутылок стеклотары, а также необходимая фурнитура для производства нелегального алкоголя.

Она добавила, что возбуждено уголовное дело по статье 327.1 УК РФ (сбыт поддельных акцизных марок). Сотрудники полиции устанавливают поставщиков и фактических собственников поддельного алкоголя, а также мест производства и сбыта продукции.

«Вся алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации», – заключила Петрова.