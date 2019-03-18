РИАМО - 18 мар. В Московской области существует потребность в 20 дополнительных почтовых отделениях, до конца этого года планируется открыть девять из них, сообщила в интервью РИАМО руководитель филиала ФГУП «Почта России» в Подмосковье Надежда Бабичева.

«Есть потребность в 20 дополнительных почтовых отделениях. Причем это не всегда новый индекс, просто иногда действующее отделение нужно перевести в другое помещение – большей площади. Девять отделений уже запланированы к открытию в 2019 году – в Балашихе, Красногорске, Лобне, Ступине, Люберцах, Котельниках, Одинцове, селе Молоково Ленинского района», - сказала Бабичева.

Она пояснила, что как правило новые отделения требуются в местах с активной застройкой, там, где раньше была деревня, а теперь вырос большой микрорайон. Ресурсов почтового отделения с двумя окошками в таких случаях уже не хватает.

«С поиском подходящего помещения возникают проблемы. Если муниципалитет не предоставил площадь, нам приходится искать коммерческое помещение. Очень часто они выкуплены еще до того, как дома начали строиться», - уточнила Бабичева.

В настоящее время на территории Московской области насчитывается 1055 отделений почтовой связи, из них 571 городское и 484 сельских.