РИАМО - 18 мар. В торговом центре «Весна» на Алтуфьевском шоссе произошло короткое замыкание в аппарате по производству поп-корна, возгорание аппарата удалось потушить до прибытия пожарных, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В торговом центре было короткое замыкание аппарата по производству поп-корна. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных подразделений на площади 0,5 квадратных метра. Пострадавших нет», – сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, инцидент произошел в кинотеатре «Люксор», расположенном в ТЦ.

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