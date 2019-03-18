РИАМО – 18 мар. Специалисты NASA сообщили о приближении крупного астероида 2019 EA2, который пролетит в относительной близости от Земли, сообщает Газета.ru.

«По расчетам ученых, сближение с Землей произойдет 22 марта, в этот день космическое тело пролетит на расстоянии 306,171 километра от Земли, то есть окажется ближе орбиты Луны», – отмечается в материале.

По предварительным оценкам, размер астероида составляет 18-40 метров, то есть он примерно в полтора-два раза больше размеров Челябинского метеорита.

Скорость астероида относительно Земли довольно мала — «всего» 5,37 километра в секунду. Ученые обнаружили астероид был совсем недавно — 9 марта 2019 года в ходе астрономического обзора Маунт-Леммон, который проходит в одноименной обсерватории США с 1994 года.

В сентябре 2018 года мимо Земли пролетел еще больший астероид - SP1. Его размер составил размером от 70 до 160 метров. Он прошел мимо нашей планеты на расстоянии 5,87 миллиона километров.